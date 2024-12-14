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Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Beylikdüzü'nde silahla vurulan kişi öldü, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 15:47 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 ölü
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Ulusum Caddesi'nde gece yürüyen Muharrem Can Kurtuluş'a, 34 MHG 411 plakalı kiralık araçla gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kurtuluş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, yaptığı çalışmada, şüphelilerin Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polisi gören şüpheli A.C.A. (20) kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

Ardından diğer zanlılar A.G. (25), S.G. (19) ve T.K. (27) evde gözaltına alındı. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 4 hassas terazi ve 1210 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.G'nin, GBT sorgulamasında "hırsızlık" suçundan aranması bulunduğu tespit edildi.

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