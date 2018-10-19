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Beylikdüzü'nde toprak kayması: Bir işçi toprak altında kaldı

İstanbul Beylikdüzü'nde kazı çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için çalışma yapılıyor.

  • İHA
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Osmanlı Caddesi'nde bir site önünde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

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