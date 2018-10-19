Beylikdüzü'nde toprak kayması: Bir işçi toprak altında kaldı

<p> Osmanlı Caddesi'nde bir site önünde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.</p>
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