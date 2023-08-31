Beylikdüzü'nde trafikte silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde Topkapı yönüne giden Emre Bilaloğlu idaresindeki 34 HLB 567 plakalı otomobile, aynı istikamette seyreden başka bir araçtan ateş açıldı.



Saldırıda yaralanan Bilaloğlu, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bilaloğlu hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan vatandaş Cihan Genç," Trafikte seyir halinde devam ediyorduk. Trafik yoğun haldeydi. Önümde beyaz bir cip vardı. Arkamdaki arabaya bir anda kurşun sıkmaya başladı. İnfaz edercesine 14-15 kez ateş etti. Ben onu sıkıştırmaya çalıştım. Arkama yapıştı hatta benim arabama da sert bir şekilde vurdu. Parmak izi de var. Yine yan yoldan devam etti. Kaç kişi olduklarını göremedim bir tek vuranı görebildim. Saldırıya uğrayan araçta bir kişi vardı. Durumu ağırdı. Allah yardımcısı olsun. Köprünün altından sıktı ve araç metrelerce kendi başına geldi. Bir kamyon aracı durdurabildi. Sürücü çok kötü haldeydi" dedi.