Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Beylikdüzü'nde uyuşturucu imalatı yapılan bir eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İran uyruklu 3 şahıs tutuklandı.
- İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında İran uyruklu E.I., A.T. ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1,250 gram metamfetamin, 16 gram sıvı halde metamfetamin ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan aletler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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