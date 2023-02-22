İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8767
  • EURO
    20,1032
  • ALTIN
    1115.91
  • BIST100
    5061.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beylikova Kaymakamı Atak, yardımları bizzat teslim etti
Güncel

Beylikova Kaymakamı Atak, yardımları bizzat teslim etti

Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için ilçedeki hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımları afetzedelere elden teslim etti.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Beylikova Kaymakamı Atak, yardımları bizzat teslim etti
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki afetzedeler için ülke genelinde tüm kurumlar ve vatandaşlar harekete geçti. Deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki hayırsever vatandaşlar topladıkları mutfak tüpleri, ısıtıcılar ve gıda paketleri, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak tarafından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Çağlayancerit ilçesindeki Bozlar mahallesinde ihtiyaç sahibi depremzedelere ilk elden teslim edildi. Kaymakam Atak, "Tek yürek olan hayırsever hemşerilerimize ve personelimiz ile birlikte çalışan gönüllü vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.