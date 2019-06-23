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Beyoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Beyoğlu oy dağılımı nedir?

Beyoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Beyoğlu 21 Haziran İstanbul seçimleri sonuçları en çok araştırılan ilçelerin başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Vatandaşlar, ‘Beyoğlu seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Beyoğlu’nda oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Beyoğlu’nda Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağının kaldırılmasının ardından oy oranları da belli olmaya başladı. Kesin sonuçlar YKS tarafından açıklanmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Beyoğlu İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Beyoğlu’nda kim birinci oldu? İşte Beyoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…

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‘Beyoğlu seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Beyoğlu’nda oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Beyoğlu’nda Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına vatandaşlar anbean yanıt arıyor. Beyoğlu 21 Haziran İstanbul seçimleri sonuçları en çok araştırılan ilçelerin başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Beyoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağının kaldırılmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Beyoğlu İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Beyoğlu’nda kim birinci oldu? 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur İttifakı'ndan Alper Taş, Millet İttifakı'ndan ise Ali Haydar Yıldız aday gösterilmişti. Beyoğlu Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Ali Haydar Yıldız seçilmişti. 23 Haziran 2019 Beşiktaş seçim sonuçlarında oy oranlarını sayfamızdan sizlere en doğru şekilde aktaracağız. İşte Beşiktaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…

 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

23 HAZİRAN 2019 BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
 
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları 16 milyon vatandaş tarafından takip edilecek. Adaylar Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarını ve seçim sonuçlarındaki son durumu sizlere anbean aktaracağız.
 
31 MART BEYOĞLU BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
 
31 Mart seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur İttifakı'ndan Alper Taş, Millet İttifakı'ndan ise Ali Haydar Yıldız aday gösterilmişti. Beyoğlu Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Ali Haydar Yıldız seçilmişti
 
SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ AYNI OLACAK
 
23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde yine yenilenmesine karar verilen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılmış olan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.
 
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 
 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları şöyle:
 
AK Parti + MHP Cumhur ittifakı- Binali Yıldırım
 
CHP + İYİ Parti Millet İttifakı- Ekrem İmamoğlu
 
2019 YEREL SEÇİMLERİ
 
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gitti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 28 milyon 929 bin 732'si kadın, 28 milyon 128 bin 904'ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı.
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katıldı.

2014 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI
 
İşte 2014 İstanbul yerel seçim sonuçları...
 
AK PARTİ: % 47,9
 
CHP: % 40,1
 
HDP: % 4,8
 
MHP: % 4
 
SP: % 1,4

2009 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI
 
İşte 2009 İstanbul yerel seçim sonuçları...
 
AK PARTİ: % 44,20
 
CHP: % 37,00
 
MHP: % 5,10
 
SP: % 4,90
 
DTP: % 4,60
 
 

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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