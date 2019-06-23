Beyoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Beyoğlu oy dağılımı nedir?
Beyoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Beyoğlu 21 Haziran İstanbul seçimleri sonuçları en çok araştırılan ilçelerin başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Vatandaşlar, ‘Beyoğlu seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Beyoğlu’nda oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Beyoğlu’nda Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağının kaldırılmasının ardından oy oranları da belli olmaya başladı. Kesin sonuçlar YKS tarafından açıklanmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Beyoğlu İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Beyoğlu’nda kim birinci oldu? İşte Beyoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
‘Beyoğlu seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Beyoğlu’nda oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Beyoğlu’nda Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına vatandaşlar anbean yanıt arıyor. Beyoğlu 21 Haziran İstanbul seçimleri sonuçları en çok araştırılan ilçelerin başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Beyoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağının kaldırılmasının ardından sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Beyoğlu İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Beyoğlu’nda kim birinci oldu? 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur İttifakı'ndan Alper Taş, Millet İttifakı'ndan ise Ali Haydar Yıldız aday gösterilmişti. Beyoğlu Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Ali Haydar Yıldız seçilmişti. 23 Haziran 2019 Beşiktaş seçim sonuçlarında oy oranlarını sayfamızdan sizlere en doğru şekilde aktaracağız. İşte Beşiktaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
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