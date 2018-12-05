Beyoğlu Belediyesi Belediye 4.0’a Geçiyor

Beyoğlu Belediyesi, Belediye-İşletme-Vatandaş arasındaki bağı güçlendirecek interaktif bir platform olan Smart Beyoğlu’nu uygulamaya aldı. Uygulama ile Beyoğlu’nda vatandaşlar, belediye hizmetlerinin yanı sıra otellerden tarihi mekanlara, restoranlardan mağazalara kadar çevresindeki her şeye tek tıkla ulaşabilecek.

Türkiye’de ilk defa bir belediye tüm işlemlerini tek bir platformda topladı. Beyoğlu Belediyesi, Belediye-İşletme-Vatandaş arasındaki bağı güçlendirecek Dijital bir platform olan Smart Beyoğlu uygulamasını hayata geçirdi. Beyoğlu’ndaki dünyaya tek tıkla ulaşma imkanı sunan uygulama Basın Lansmanı ile tanıtıldı. Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirilen programda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dijitalleşen Beyoğlu’nun en somut örneklerinden birisi olan projenin detaylarını paylaştı. Başkan Demircan: “Belediyeyi, işletmeleri ve ziyaretçileri aynı platformda buluşturan Smart Beyoğlu’yla, Belediye 4.0’a geçiyoruz.” dedi.

“ TABELAYA GEREK YOK”

Dijital çağ ile birlikte yeni bir sürecin başladığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Dijital dünyadayız. Artık herkesin elinde bir cep telefonu var. Bununla dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Ama ulaşmak istediği yerlerde sinyal varsa. Yani bir başka ifadeyle Beyoğlu’nun 19 bin esnafı, binlerce binası ve belediye gibi çalışan dinamik yapıları var. Eğer siz karşı tarafa sinyal veriyorsanız, karşı tarafa datalarınızı açtıysanız, bunları kullanılabilir hale getirdiyseniz o zaman ilişki kuruyorsunuz demektir. Smart Beyoğlu hem Belediyeyi, hem buradaki işletmeleri, hem buradaki tarihi mekanları ilgilisinin, meraklısının hizmetine sunabilen bir platformdur. Beyoğlu Belediyesinin Belediye 4.0’a geçişini ifade eden Smart Beyoğlu’yla hayatımız daha kolaylaşacak.

İNTERAKTİF ŞEHİR PORTALI

Başkan Demircan, “Smart Beyoğlu Türkiye’de ilktir. İnteraktif bir şehir portalıdır. Beyoğlu’nda nerede ne olduğunu size söyleyen bir uygulama. Elbette zaman içinde çok daha gelişecek. Daha da kusursuz hale gelecek. Bundan sonraki hedefimiz e-ticareti kolaylaştıracak bir atlığını kurgulamak. Bir diğer konu da Beyoğlu’na gelen turistlerin nerede ne olduğunu bilmeleri çok önemli. Ziyaretçilerimiz her şeyin elinin altında olacağı, oradan mekanları görebileceği, ziyaret edebileceği interaktif bir platforma sahip artık. Kısa bir zamanda çok dilli uygulamaları da SmartBeyoğlu’na embed edeceğiz.”

‘ BEYOĞLU’NUN DİJİT HAFIZASI’

‘Beyoğlu’nun dijit hafızası’ sloganıyla hayata geçirilen ‘Smart Beyoğlu’ ile Beyoğlu‘ndaki tarihi binalarda ve işyerlerinde QR kod uygulamasına geçildi. Zabıta ekipleri Smart Beyoğlu’nun mobil uygulaması aracılığıyla işyerlerine ait bu QR kodları okutarak tüm işlemlerini yerinde ve hızlı bir şekilde yapabiliyor. Bu uygulama aynı zamanda ilçe esnafına kendi işyerinin reklamını yapmasına ve kampanyalarından müşterilerini anında haberdar etmesine imkan sunuyor. Müşterilerde bu mobil uygulama üzerinden işletmenin QR kodunu okutarak ürün ve hizmetler hakkında bilgi alabiliyor, yorum yapabiliyor.

TURİSTLERE REHBERLİK EDECEK

Smart Beyoğlu projesi ayrıca her gün 2 milyonu bulan bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin de Beyoğlu’nu keşfetmelerini kolaylaştırıyor. Uygulamayı akıllı cihazına indiren turist ‘Ben Neredeyim’ butonu ile bulunduğu yerin konumuna, etrafında var olan işletmelere, tarihi binalara ait bilgilere, etkinliklere ve turistik destinasyon bilgilerine anında erişim sağlayabiliyor. Harita üzerinden gitmek istediği yeri işaretleyerek yol tarifi alabiliyor. Uygulamanın bir diğer önemli özelliği de e-ticaret imkanı sunan ‘Pazaryeri’ kategorisi. Vatandaşlar bu kategori üzerinden istediği ürünü satışa sunabiliyor ve satışa sunulmuş bir ürünü satın alabiliyor.

BELEDİYE ELİNİZİN ALTINDA

Smart Beyoğlu’nun en önemli hizmetlerinden birisi de tüm belediye işlemlerini tek bir platformda toplaması. Uygulamayı akıllı cihazlarına indirerek ‘hesabım’ bölümünden TC Kimlik numarası ile kayıt olan vatandaşlar, belediye ile ilgili tüm işlemlerini tek bir tıkla yapabiliyor. Başta Belediye Başkanı olmak üzere belediye hizmet birimleri ve görevlileri ile doğrudan iletişim kurabiliyor. Talep, öneri ve şikayetlerde bulunabiliyor. Smart Beyoğlu uygulamasında; Nöbetçi Eczaneler, Yeme- İçme, Tatil-Konaklama, Kültür- Sanat, Mağazalar, Tarihi Yerler, Otoparklar, Taksi Durakları vs. birçok kategori bulunuyor.