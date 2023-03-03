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Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA3 Mart 2023 Cuma 07:27 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın
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Kamer Hatun Mahallesi Çatıkkaş Sokak'ta 4 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de söndürme çalışması başlattı.

Yangın nedeniyle mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kurtarılan iki kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.

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