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Beyoğlu'nda 42 toplanma alanı belirlendi

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi ve AFAD, Beyoğlu'nda 42 noktayı Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirledi.

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Beyoğlu Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Beyoğlu'nda 42 noktayı Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirledi.
 
Beyoğlu Belediyesinden alınan bilgiye göre, belediye ile AFAD ekipleri yapılan çalışmalar ardından ilçe genelinde 42 noktayı Afet ve Acil Durum Alanı olarak tespit etti.
 
Ekipler, başta Taksim Meydanı olmak üzere belirledikleri toplanma alanlarına bilgilendirme amaçlı tabelalar koydu.
 
Vatandaşlar en yakın toplanma alanlarına, e-devlet üzerinden giriş yaparak ulaşabiliyor.

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