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Beyoğlu'nda alacak verecek cinayeti! İşte o anlar

Beyoğlu'nda 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Satılmış E., bıçakla saldırdığı Gülhacı'yı, kalbinden yaraladı. Gülhacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Satılmış E. gözaltına alındı. Cinayet anları kameraya yansıdı.

DHA6 Haziran 2022 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
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Beyoğlu Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde, dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Gülhacı ile Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma yaşandı. Sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Satılmış E. elindeki bıçakla 82 yaşındaki Gülhan'a saldırdı. Bıçaktan korunmaya çalışan Mustafa Gülhan tahta parçasıyla kendisini savundu. Kavga sırasında kalbinden yaralanan Gülhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Satılmış E. ise cinayeti işlediği bıçakla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Satılmış E., adliyeye sevk edildi. Cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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