27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,785
  • 6,5333
  • 248.121
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beyoğlu’nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti

Beyoğlu’nda bir kadın, 3 katlı metruk bir binanın balkonundan atlayarak intihar etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın 3 katlı metruk bir binanın çatısından aşağıya atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar haberini alan aile yakınları olayın yaşandığı sokağa geldi. İntihar eden kadının bazı yakınları sinir krizi geçirirken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

Pençe Harekatı'ndan yeni görüntü

Pençe Harekatı'ndan yeni görüntü

Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti

Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti

İşçinin sürekli gece çalıştırılması haklı fesih nedeni

İşçinin sürekli gece çalıştırılması haklı fesih nedeni

Acı haber geldi! 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Acı haber geldi! 5 kişinin cesedine ulaşıldı

85 hastayı öldürmüştü, cezası belli oldu

85 hastayı öldürmüştü, cezası belli oldu

108 adet tank siparişi Çin'i endişelendirdi

108 adet tank siparişi Çin'i endişelendirdi

Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü
 

POPÜLER HABERLER

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA