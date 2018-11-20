Beyoğlu'nda gecekondu yangını

Kaptanpaşa Mahallesi Balkan Sokağı'ndaki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalenin ardından yangını söndürdü.