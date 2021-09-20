İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2021 Pazartesi / 13 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6971
  • EURO
    10,1936
  • ALTIN
    490.394
  • BIST100
    1401.41
Güncel

Beyoğlu'nda iş yerinde yangın

Beyoğlu'nda bir iş yerinde elektrik kofralarında çıkan yangında içeride bulunan 9 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:10
ABONE OL

Yangın, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde saat 8.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, üç katlı işyerinin girişinde bulunan elektrik kofralarından çıktı. Birden alev alan kofralar nedeniyle iş yeri duman altında kaldı. İçeride bulunanlar dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen 9 kişiye olay yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.