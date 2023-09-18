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Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde slogan atarak toplanma çağrısında bulunan ve izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 42 kişi gözaltına alındı.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 21:52 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, dün İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen grup, slogan atarak toplanma çağrısında bulundu. İzinsiz yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Bu sırada kaçan A.G, D.Y, F.A. ve E.İ, kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Galatasaray Meydan, Tünel Meydan, Rusya ve Yunanistan konsolosluklarının önünde de toplanmaya çalışan gruplara müdahale eden polis ekipleri, toplamda 7'si kadın 42 kişiyi yakaladı.

Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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