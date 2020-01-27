Beyoğlu'nda kapkaç zanlısı tutuklandı

DHA & AA 27.01.2020 10:36 - Güncelleme: 27.01.2020 11:15

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim 2019'da Dolapdere Taksim Caddesi üzerinde Hacı Osman A'nın içinde 60 bin lira bulunan poşetinin kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın eşkalini belirledi.

Polis, 19 Ocak'ta Bostan Mahallesinde Murat C'yi şüphe üzerine durdurdu. Şüphelinin eşkalinin kapkaç olayını gerçekleştiren kişiyle uyuşması üzerine gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Murat C'nin güvenlik kamera görüntülerindeki kapkaç zanlısı olduğu belirlendi.

- "Mabedden hırsızlık"

Şüphelinin emniyette 3 açıktan hırsızlık, görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit, hakaret, mabetten hırsızlık, yağma, gasp, dolandırıcılık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile cinsel taciz suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde Murat C'nin elinde poşetle kaçışı, mağdurun da peşinden koştuğu anlar görülüyor.