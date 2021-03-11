Beyoğlu'nda koronavirüs kurallarını ihlal eden 40 kişiye 133 bin lira ceza

DHA 11 Mart 2021 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 10:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 04.00 sıralarından Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında ihbar üzerine harekete geçti. Kapalı olması gereken saatte açık olan bir restoranda yapılan denetimde polis ekipleri, 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 7 yabancı uyruklu kişiye ise sosyal mesafe kuralarını ihlalden toplam 27 bin 752 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca yine polis ekipleri, "eğlence yeri" ruhsatı olan ve kapalı olması gereken bir işyerine yaptıkları baskında 12 kişiye sosyal mesafe kuralarını ihlalden toplam 41 bin 628 lira idari para cezası uyguladı. Denetimler kapsamında 20 kişiye toplamda 69 bin 380 lira idari para cezası işlemi uygulanırken iki işyeri de Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.