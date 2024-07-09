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Beyoğlu'nda metruk binada yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA9 Temmuz 2024 Salı 14:31 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda metruk binada yangın
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Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'taki kullanılmayan bir binanın 3. ve 4. katlarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binada patlama meydana geldi.

Bunun üzerine polis, sağlık ve İGDAŞ ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışma başlatılırken, binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İGDAŞ ekiplerince sokaktaki doğal gaz hattı tedbiren kapatıldı. Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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