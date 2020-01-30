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  • Beyoğlu'nda metruk binadaki yangın yan binaya da sıçradı
Güncel

Beyoğlu'nda metruk binadaki yangın yan binaya da sıçradı

BEYOĞLU'nda 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yan binanın çatısına da sıçrayan yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, hatalı parklar ve dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

DHA30.01.2020  07:08 - Güncelleme: 30.01.2020  07:08

Yangın saat 06:20 sıralarında Çukur Mahallesi Yeniçeri Ağası Sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatı katına da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, sokakların dar oluşu ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜDÜ

Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını mahalle sakinleri yakından izledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

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