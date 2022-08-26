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Beyoğlu'nda minibüs, park halindeki otobüse çarptı

Beyoğlu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur minibüsü park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada biri kadın 2 kişi yaralandı.

DHA26 Ağustos 2022 Cuma 07:18 - Güncelleme:
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Kaza saat 06.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Havalimanı'ndan aldığı yabancı uyruklu yolcuları, Sultanahmet'te bulunan otele transferini gerçekleştiren Deniz Arslan'ın kullandığı 34 FJL 719 plakalı minibüs, Kasımpaşa yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 34 AL 9484 plakalı İETT'ye ait halk otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan yabancı uyruklu bir kadın ve minibüsün şoförü Deniz Arslan yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yabancı uyruklu kadın Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta şoförle birlikte 3 kişinin olduğu öğrenildi.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle, Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan minibüsün olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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