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Beyoğlu'nda müstehcen parti düzenlenen gece kulübüne baskın! Çok sayıda gözaltı

Beyoğlu'nda bir gece kulübünde kadınların köle olarak gösterildiği ve müstehcen hareketler sergilendiği ortaya çıktı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam 32 kişi gözaltına alındı.

DHA24 Ekim 2024 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda müstehcen parti düzenlenen gece kulübüne baskın! Çok sayıda gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi. Biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. 20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir gece kulübüne baskın düzenlendi. Baskında içeride parti olduğu, hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü. Bir kadının demir kafesten çıkıp katılımcılar tarafından köle muamelesi gördüğü ortaya çıktı. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınırken, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

32 GÖZALTIDAN 8'İ TUTUKLU

Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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