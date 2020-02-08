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Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

BEYOĞLU Atatürk Köprüsü girişinde içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 3 kişi yaralandı.

DHA08.02.2020  07:54 - Güncelleme: 08.02.2020  07:54

Kaza, Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprüsü girişinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Taksim'den Aksaray istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JF 5873 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki demir bariyerlere vurarak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri de yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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