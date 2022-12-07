İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2022 Çarşamba / 14 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,641
  • EURO
    19,6117
  • ALTIN
    1062.94
  • BIST100
    4960.55
Güncel

Ünlü oyuncunun geçirdiği kaza kamerada

Beyoğlu'nda oyuncu Ayten Soykök, kullandığı otomobiliyle kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, oyuncu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA7 Aralık 2022 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Ünlü oyuncunun geçirdiği kaza kamerada
ABONE OL

Kuloğlu Mahallesi Tunç Başı Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, oyuncu Ayten Soykök otomobiliyle ara sokaktan caddeye çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek, o sırada kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yere savrulurken, otomobil kafeye çarparak durabildi.

Çevredekiler kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ayten Soykök ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.