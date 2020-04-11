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Güncel

Beyoğlu'nda polisimize silahlı saldırı! 1 polisimiz yaralı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı.

İHA11 Nisan 2020 Cumartesi 21:32 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 21:51
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Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, şüpheli ise etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde görevli olan polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, ekipler saldırganlara anında karşılık verdi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle bir saldırgan etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yaşanan olay üzerine Piyalepaşa Bulvarı’na özel harekat ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı petrol istasyonunun içine şerit çekerek çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı saldırgan ise polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Saldırganın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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