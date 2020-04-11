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Güncel

Beyoğlu'nda sabah karşı korkutan yangın

BEYOĞLU Mustafa Çelebi Mahallesi'nde sabaha doğru 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 1'i kadın 9 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA11 Nisan 2020 Cumartesi 07:01 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 07:01
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Yangın, Sadri Alışık Sokak'ta sabaha doğru saat 04.30 sıralarına 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 9 kişi ise itfaiye tarafından merdivenle kurtardı. Kurtarılan vatandaşlara, olay yerindeki ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Yangın itfaiye erlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

KUNDAKLAMA İDDİASI

İtfaiye erleri tarafından kurtarılan bir kişinin polise "Binada tanımadığım birini gördüm, o yakmıştır" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. İlçede aynı gece iki yangın çıkması üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İki yangının da kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edildi.

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