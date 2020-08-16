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Beyoğlu'nda yangın

Beyoğlu'nda iki katlı binada yangın çıktı.

DHA16 Ağustos 2020 Pazar 10:44 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 10:44
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Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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