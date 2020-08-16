Beyoğlu'nda yangın

<p> Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/08/16/2d36c2b913b073ceb0b94eb39a6b1b8a.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/08/16/ef3439f1bc3b1bf6502b0721fa9770be.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/08/16/2da7c527ebc6618e317cf9ca5a41af38.jpg'/>