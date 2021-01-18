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Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda atık malzemelerinin toplanıp depolandığı iki katlı binada yangın çıktı.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 07:22 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 07:22
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Yangın saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak'ta bulunan hurda malzemelerinin bulunduğu iki katlı binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binalara sirayet etti. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken mahalle sakinlerinin panik hali kameralara yansıdı.

Yangın sırasında karşı binalarda yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden hortum ile yangına su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımda bulunmaya çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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