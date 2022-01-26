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Beyoğlu'nda yangın paniği!

Beyoğlu'nda tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Evin bir süre önce tadilat edildiği ve boş olduğu öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:03
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Yangın, Beyoğlu'nda Kükürtlü Sokak'ta tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre; müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre önce içerisinde tadilat yapılan ve henüz kimsenin oturmadığı ev, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

"BİR ADAMIN ÇATILARDAN ATLAYARAK KAÇTIĞINI GÖRMÜŞ"

Görgü tanığı Yusuf Tazegül, "Dumanı gördük, sonra itfaiyeyi aradık. Başka bir esnaf arkadaş yangının hemen arkasından, siyahi bir adamın çatılardan atlayarak kaçtığını görmüş. Herhalde o ısınmak için bir şeyler yaktı. Bu ev kullanılmıyor, yeni yapıldı zaten. Tadilatı yapıldı ama içeride kalan yoktu" ifadelerini kullandı.

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