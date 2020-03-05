Beyoğlu'nda yeni aldığı otomobille arkadaşının cipine çarptı

DHA 05 Mart 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:51

Kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sabah satın aldığı otomobili ile Sazlıdere Caddesi'nde giden ilerleyen sürücü virajı alamayıp kullandığı otomobilin kontrolünü kaybedince telefonla konuşmak için yol kenarında duran kişinin otomobiline çarptı. Daha sonra savrulan otomobil yolun karşı şeridinden gelen lüks cip ile kafa kafaya çarpıştı. Cip sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken aracına çarpan otomobilin içindeki yaralının arkadaşı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada başını cama çarpan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğun trafiğin oluştuğu cadde, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü. Cip sürücüsünün Libyalı iş insanı Mustafa Ali Mustafi olduğu ve zaman zaman ticaret için İstanbul'a geldiği öğrenildi.