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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin adliyeye getirilen 5 şüpheliye tutuklama talebi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, 'Hüsam' kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin adliyeye getirilen 5 şüpheliye tutuklama talebi
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubu ile terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım edenlerin de bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

- 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 49 kişi, geçen perşembe günü adliyeye sevk edilmişti. 49 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin de 3'ü dün adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmış, 1'i serbest bırakılmıştı. Dün itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

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