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Beyoğlu'unda bir binada çıkan ve çevredeki iki binaya sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu

Beyoğlu’nda iki katlı bir binada çıkan ve çevredeki iki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Gülleci Sokak’taki iki katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bir başka iki katlı binanın ikinci katına ve beş katlı bir binanın da çatısına sıçradı. Binalarda bulunanlar kendi imkanlarıyla sokağa çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binalarda maddi hasara neden oldu.

Dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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