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Beyrut Büyükelçisi Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a güven mektubunu sundu.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
Beyrut Büyükelçisi Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu sundu
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem'i kabul ettiği görüşmede, Büyükelçilik Misyon Şefi Yardımcısı Tolga Budak ve Askeri Ataşesi Yarbay Erdinç Durmaz da yer aldı.

Büyükelçi Lütem, Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu takdim etti.

Lütem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avn'a Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik mesajını ve Türkiye'ye davetini iletti.

Türkiye'nin Lübnan ile ilişkilerini daha da ilerleteceğini dile getiren Büyükelçi Lütem, "Lübnanlı kardeşlerimizin her daim yanında duracağız." mesajını verdi.

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