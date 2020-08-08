İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ağustos 2020 Cumartesi / 18 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beyrutlu çift en mutlu gününde büyük korku yaşadı: Patlamaya fotoğraf çekimi sırasında yakalandılar
Güncel

Beyrutlu çift en mutlu gününde büyük korku yaşadı: Patlamaya fotoğraf çekimi sırasında yakalandılar

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Patlamaya bir gelin ve damat düğün fotoğrafı çekimi sırasında yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Fotoğraf çekimini gerçekleştiren İbrahim Kitmitto, 'Çok korkunç bir sesti. Camlar ve molozlar üzerimize düştü, Şükürler olsun ki hayattayız herkesin durumu iyi” dedi.

HABERİN
VİDEOSU
08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:37
ABONE OL

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 154 kişi hayatını kaybetmiş, 120'si ağır 5 binden fazla kişi yaralanmıştı. Şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde patlamanın olduğu bölgeye yakın bir noktada düğün fotoğrafı çekimi yaptıran bir gelin ve damat patlama anına tanık oluyor, etraftaki camların kırıldığı, çiftin büyük korku yaşadığı görülüyor.

Emin Şamlı ve Hind Fanous’un fotoğraf çekimini gerçekleştiren İbrahim Kitmitto o anları, “Patlama anında ne olduğunu bilmiyorduk. Bu bir deprem mi yoksa dünyanın sonu mu, çünkü hayatımızda bu sesi hiç duymadık, çok korkunç bir sesti. Camlar ve molozlar üzerimize düştü, Şükürler olsun ki hayattayız herkesin durumu iyi” diyerek anlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.