İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0398
  • EURO
    6,5836
  • ALTIN
    304.924
  • BIST100
    119095
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayanlara 420 bin lira ceza kesildi
Güncel

Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayanlara 420 bin lira ceza kesildi

Konya'da, Beyşehir Gölü'nde elektroşok yöntemiyle yasa dışı balık avlayan 5 kişiye 420 bin lira ceza verildi.

AA11.02.2020  15:47 - Güncelleme: 11.02.2020  15:47

Alınan bilgiye göre, Gölkaşı Mahallesi'nde yasa dışı elektroşokla balık avı yapıldığı ihbarını alan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Mahalleye giden jandarma ekipleri, bölgedeki yasa dışı avcıları takibe aldı.

Gece bölgede elektroşokla balık avı için kullanılan kepçelerin suya atılarak avlanma yapıldığını tespit eden ekipler, göldeki Kıstıfan Adası'nın batı tarafındaki sazlıklara doğru geniş bir alanın bu amaçla kullanıldığını belirledi.

Ekipler ada kıyısındaki sazlık alana ilerleyince zanlılar tekneyle kaçmaya başladı.

Takibin sonunda balıkçı teknesini durduran ekipler, T.D, A.Ö, H.Ç, K.A. ve D.A'yı yakaladı.

Teknenin seyir yaptığı bölgede yapılan kontrollerde de tüfekle vurulmuş 2 sakar meke ile elma baş patka ördek bulundu.

Yine aynı yerde göle atılmış av tüfekleri ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği tarafından 5 kişiye toplam 420 bin 185 lira ceza uygulandı.

İdlib'de rejim helikopterinin düşürülme anı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

Dünyada liderler arasına sokacağız
Dünyada liderler arasına sokacağız

Dünyada liderler arasına sokacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.