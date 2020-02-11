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Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayan 5 kişiye toplam 420 bin lira para cezası uygulandı.

DHA11.02.2020  16:16 - Güncelleme: 11.02.2020  16:16

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölkaşı Mahallesi'nde elektroşokla balık avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda gece yarısı kepçelerin suya atılarak avlanma yapıldığını, Kıstıfan Adası'nın batı tarafındaki sazlık alanın bu amaçla kullanıldığını tespit etti. Hemen bölgeye giden jandarmayı gören, kaçak avcılar tekneleriyle kaçmak istedi. Jandarma tarafından yolları kesilerek durdurulan balıkçı teknesinde T.D, A.Ö, H.Ç, K.A. ve D.A. yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde tüfekle vurulduğu tespit edilen 2 sakar meke ile elma baş patka ördek ile göle atılmış av tüfekleri bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği, 5 kişiye toplam 420 bin 185 lira para cezası uyguladı.

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