Beyşehir’de trafik kazası: 1 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
- İHA
Kaza, Evsat Mahallesi Merkez Çarşı Camisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 42 H 1919 plakalı otomobil, cami önüne geldiğinde H.F.S’nin (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü belgesi olmayan motosiklet sürücüsü H.F.S. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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