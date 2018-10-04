Bezmialem Vakif Üniversitesi Bitkisel Ürün Alanında Markalaşıyor
Sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeyi amaçlayan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu amaçtan yola çıkarak kalite standardına uygun bitkisel ürün alanında markalaşma kararı aldı ve 6 bitkisel ürünü “Fitomer” markasıyla satışa sundu.
Türkiye’nin ilk Fitoterapi Merkezine ev sahipliği yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Fitoterapi alanındaki çalışmaları hız kazandı. Hastalıkların tedavisinde bitkilerin kullanılması ve etkilerinin araştırılmasını sağlayan merkezde üretilen ürünler Fitomer markasıyla satışa sunuldu.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, Fitomer markası altında çörekotu yağı, tatlı badem yağı, susam yağı, kabak çekirdeği yağı, sarı kantoron yağı ve zeytinyağlı kudret narı olmak üzere 6 çeşit ürünün yer aldığını söyledi ve şunları ekledi:
“Günümüzde doğal bitkisel yağlar yaşamın birçok alanında pratik çözümler sunduğu için yaşamımıza girmiş durumdadır. Doğal Bitkisel yağları kullanırken; tağşiş yapılmamış ve doğru ürünü doğru miktarlarda kullanmak gerekir. İçerik bakımından en üst kalitede, ve doğru üretim teknikleri ile kalite standardtlarına uygun olarak üretilmektedir.”
Markalaşmanın özünde “Sahte” ürünlerle mücadele anlayışı var
Bitkisel ürünlerin insanlar arasındaki kullanımı giderek artıyor. Gelişmiş ülkelerde modern tedaviyi tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılan bitkisel ürünler, ekonomik olarak zayıf ülkelerde halkın çoğunluğu tarafından temel tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor. Bitkilerle tedavinin bu denli önemsendiği günümüzde, sahte ürün konusu da bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Sahtecilik ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, “Bitkisel ürünlerin insanlar arasındaki kullanımı giderek artıyor. Gelişmiş ülkelerde tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılan bitkisel ürünler, ekonomik olarak zayıf ülkelerde halkın çoğunluğu tarafından temel tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor. Bitkilerle tedavinin bu denli önemsendiği günümüzde, sahte ve tağşişli ürün konusu da bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bazı ürünler kalitesiz ve etkisiz biçimde tasarlanıp üretilmişlerdir. Piyasada etkili dozları içermeyen veya kalitesiz etken madde taşıyan işe yaramayacak şekilde birçok ürün yer almaktadır. Bunların etiketleri ve reklamları da halkı yanıltmaktadır. İlaç kalitesinde üretilen Fitomer ürünleri, her aşamada, uzmanlar tarafından ayrıntılı şekilde analiz ediliyor, standartlara uygunluğu ve kalitesi bilimsel olarak kanıtlandıktan sonra satışa sunuluyor” dedi.
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