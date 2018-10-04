Bezmialem Vakif Üniversitesi Bitkisel Ürün Alanında Markalaşıyor

Türkiye’nin ilk Fitoterapi Merkezine ev sahipliği yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Fitoterapi alanındaki çalışmaları hız kazandı. Hastalıkların tedavisinde bitkilerin kullanılması ve etkilerinin araştırılmasını sağlayan merkezde üretilen ürünler Fitomer markasıyla satışa sunuldu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, Fitomer markası altında çörekotu yağı, tatlı badem yağı, susam yağı, kabak çekirdeği yağı, sarı kantoron yağı ve zeytinyağlı kudret narı olmak üzere 6 çeşit ürünün yer aldığını söyledi ve şunları ekledi:

“ Günümüzde doğal bitkisel yağlar yaşamın birçok alanında pratik çözümler sunduğu için yaşamımıza girmiş durumdadır. Doğal Bitkisel yağları kullanırken; tağşiş yapılmamış ve doğru ürünü doğru miktarlarda kullanmak gerekir. İçerik bakımından en üst kalitede, ve doğru üretim teknikleri ile kalite standardtlarına uygun olarak üretilmektedir.”

Markalaşmanın özünde “Sahte” ürünlerle mücadele anlayışı var