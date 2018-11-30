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Nevşehir'de bıçakla yaralama zanlıları kümeste yakalandı

Nevşehir'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen ve kovalamacanın ardından saklandıkları kümeste yakalanan iki zanlı tutuklandı.

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Hacı Rüştü Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan bir kişiyi kafasından ve bacağından bıçakla yaraladığı iddia edilen Y.A. ve C.V, olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından kimlikleri belirlenen şüpheliler, kent merkezinde araçla seyir halindeyken, devriye görevi yapan ekiplerce fark edildi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan iki zanlı ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Araçlarını, Esentepe Mahallesi'nde terk eden ve bir binanın bahçesindeki kümese saklanan şüpheliler, burada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

C.V. hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi.

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