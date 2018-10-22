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Bıçakladığı arkadaşını sağlık merkezine götürdü

Bolu'da tartıştığı arkadaşını bıçakladıktan sonra sağlık merkezine götüren kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen caddesindeki tır parkı olarak kullanılan boş arazide, tır sürücüleri A.D.(44) ile A.H.P.(44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan bıçakla A.D'yi yaralayan A.H.P, daha sonra arkadaşını olay yerinin karşısında bulunan Karaçayır Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

İlk tedavisi yapılan A.D, olay yerine çağrılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Bu arada A.H.P'nin, arkadaşı ambulansa taşınırken serumunu ve eşyalarını taşıdığı görüldü.

Polis ekiplerine arkadaşıyla tartıştıkları yerde yaşananları anlatan A.H.P, gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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