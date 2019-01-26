Bıçaklı saldırıda yaralanan AK Parti Belediye Başkan adayı Fikret Yeni taburcu edildi

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Fikret Yeni'nin dün partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmasının ardından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Yeni'yi hastaneden ayrılırken partililer ve yakınları karşıladı.

Bu arada, saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı arama çalışmaları da sürüyor.