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Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 22:55 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:55
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte her iki ülkenin de "Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığını caydırmak için birlikte çalıştığını" aktardı. Biden, Scholz ile konuşacakları birçok konu olduğunu belirterek, Çin'in oluşturduğu zorluklar, Batı Balkanlar'da istikrar, pandemi, iklim değişikliği ve diğer birçok konuda Scholz ile çalışmayı dört gözle beklediğini aktardı.

Scholz ise yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının "önemli bir zamanda önemli bir toplantı" olduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ile mücadele" de dahil olmak üzere tartışmayı planladıkları bir dizi konu olduğunu aktardı.

  • Joe Biden
  • Olaf Scholz

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