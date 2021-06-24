Biden'dan şaşırtan çıkış: Hükümeti ele geçirmek için F-15'lere ihtiyacınız var

star.com.tr 24 Haziran 2021 Perşembe 14:58 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:58

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki açıklamasında, 'isyancıların' nükleer cephanelik ve savaş uçaklarıyla donatılmış bir ABD hükümetini ele geçirmek için, bireysel silahlardan çok daha fazlasına ihtiyaç duyacağını söyledi.



Biden, modern spor tüfeklerinin yasaklanmasını savunurken, yasal silah sahiplerine federal hükümetin nükleer silahlara sahip olduğunu hatırlatarak silah kontrolünü yeniden gündeme getirdi.

Ancak, Biden'ın F-15 ve nükleer silah örneği, ABD ve dünya kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu.

Biden konuşmasında, "Hükümeti ele geçirmek için silaha ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, F-15'lere ve belki de bazı nükleer silahlara ihtiyacınız var." dedi.

Bazı çevreler, Biden'ın sözlerinin Demokrat arkadaşlarının, 'Amerika'nın Ocak ayındaki Capitol isyanında çoğunlukla silahsız Trump destekçileri tarafından demokrasisini neredeyse kaybettiği' yönündeki iddialarının altını oyduğunu söyledi.

'SİLAHLANMA KONUSUNDA HER ZAMAN SINIRLAR OLDU'

Biden ayrıca, insanların yasal olarak ne tür silahlara sahip olabileceği konusunda her zaman sınırlar olduğunu belirterek, "İkinci Değişiklik, kabul edildiği günden itibaren, silah sahibi olabilecek kişilerin ne tür silahlara sahip olabileceğini sınırladı. Bir top satın alamazlardı. Mesele şu ki, her zaman sınırlama vardı. Sahip olunabilecek silah türünü ve ona kimin sahip olabileceğini rasyonel olarak sınırlama...' ifadelerini kullandı.

Biden, yönetiminin mevcut yasayı ihlal eden silah tacirlerine karşı "sıfır tolerans" yaklaşımı benimseyeceğini de söyledi. Biden, uzun süredir saldırı silahlarının yasaklanması da dahil olmak üzere silah kontrol yasasını zorladı.

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