Big Bang’te Arıkovanı’ndan girişimlere özel ödül

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye’nin teknolojide üreten bir ülke olması amacıyla girişimcilere destek olmayı sürdürüyor. İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük girişimcilik yarışması Big Bang 2018’in kazananları belli oldu. Big Bang 2018’de en başarılı 8 projeye Turkcell Arıkovanı toplam 550 bin TL destek ödülü verdi. Gecede Drivee, Swenna, Bren, WatchX ve FilameX isimli projeler, Arıkovanı Özel Ödülü kapsamında Arıkovanı’nda 50 bin TL’lik kitlesel fonlama destek ödülü kazandı. Öte yandan, Intenseye, Kobaküs ve Benzinlitre projeleri de Turkcell’den 1 yıllık 100 bin TL değerinde Yeni Nesil Sanal Sunucu desteği ödülünün sahibi oldu.

‘Geleceğe odaklandılar’

Arıkovanı’nda fonlama desteği alan projelerin ortak özelliği, geleceğin teknolojilerine odaklanmış olmaları. Drivee projesi, trafik kazalarını otomatik algılayarak, acil müdahale ekiplerinin olay yerine hızlıca ulaşmasını ve yaralıların hayata tutunmasını sağlıyor. FilameX 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları başta olmak üzere üretim ile ilgilenen herkesin zevkle kullanabileceği geri dönüşüm odaklı tasarlanmış mini filament üretim makinesi işlevi görüyor. WatchX ise kullanıcıların, ürün kutusu içerisinden çıkan parçaları basit işlemlerle birleştirerek, kendi akıllı saatini kendisi yaptığı bir kodlama eğitim kiti görevi üstleniyor.

Girişimcilerden akıllı şehir projeleri

Turkcell, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunacak projelerin hayata geçmesi için girişimcilere altyapı desteği sunacak. Big Bang 2018’in dikkat çeken girişimlerinden BenzinLitre, tüm akaryakıt istasyonlarını güncel fiyatları, doğru lokasyonları ve tesis-içi imkanları ile listeleyerek kullanıcıların tasarruf etmesini ve karar verme sürecini akıllı hale getirmesini sağlıyor. Intenseye akıllı şehirler, perakende müşteri analizi, ulaşım, trafik izleme ve eğitim sektörlerine yönelik yapay zeka tabanlı video analiz servisleri sunuyor. Kobaküs ise tüm banka hesaplarının bir tek platform üzerinden, aynı anda ve yüksek güvenlikle yönetilmesini sağlıyor.

Teknoloji DNA’mızı start-up’larla buluşturuyoruz

Ödül töreninde konuşan ve girişimcilere ödüllerini sahnede takdim eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Türkiye’nin teknolojide üreten ülke olması vizyonuyla çalışıyoruz. Biliyoruz ki, dijital dönüşümde, Türkiye ekosisteminin önemli bir halkasını oluşturan girişimler olmazsa olmazımız. Bu ülkenin teknoloji geliştiren yaratıcı beyinlere ihtiyacı var. Bu yüzden Arıkovanı ile bu girişimleri vitrine çıkarıyor ve hayata geçmesine öncülük ediyoruz. Ardından üretime geçen girişimleri, Arıkovanı Mağaza ile satışa sunacak bir platform sunuyoruz” dedi.