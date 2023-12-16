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Bilal Erdoğan: Hedefimiz ülkemizdeki bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktır

İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 'Hedefimiz; gelecek nesillere ilim aşkını işlemek ve ülkemizdeki bilimsel çalışmaların seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktır.' dedi.

16 Aralık 2023 Cumartesi 20:32 - Güncelleme:
Bilal Erdoğan: Hedefimiz ülkemizdeki bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktır
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bazıları dedelerine yapılan Nazi soykırımını, bugün beraber yaşadıkları komşularına uygulayarak torunlarına, 'İsrail Nazi'li ifadesini miras olarak bırakıyorlar. Bugün mazlumlara kan ve gözyaşını reva görenler şunu iyi bilsin ki, 'zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur'. Hedefimiz; gelecek nesillere ilim aşkını işlemek ve ülkemizdeki bilimsel çalışmaların seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktır."

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