Bilal Erdoğan: Bu ödül, bütün Türkiye'nin ödülü olacak

23 Haziran 2021 Çarşamba 16:40 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:40

İlki 2019 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin Akademik anlamda saygın ödül programı olan İlim Yayma Ödüllerine bu yıl Turkcell, HAYAT Holding, TOSYALI Holding ve MNG Şirketler Topluluğu ana sponsor oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenecek ödül töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Programın açılış konuşmasında vakfın ilmin yayılması gayesiyle kurulduğunu işaret eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Ülkemizin bilim alanında öncü olması adına, yerli imkânlarla uluslararası nitelikte bilginin üretilmesini ve topluma kazandırılmasını teşvik etmek düşüncesiyle nitelikli bilimsel çalışmaları öne çıkarmak için 'İlim Yayma Ödülleri' programını organize ettiklerini" belirtti. İlme talip olmanın değerli olduğunu ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bu ödül, bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu ödül, bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanarak, ödülün sistematiğini oluşturuyoruz." diye konuştu.

"AKADEMİK ÇALIŞMALARA İVME KAZANDIRDI"

İlim Yayma ailesinin Türkiye'de 1951'den bu yana ilim ve bilime yönelik çalışmalarıyla hizmet ettiğini dile getiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ilkini 2019 yılında toplam 758 başvuru alarak bu projenin Türkiye'nin akademik çalışmalarına ivme kazandırması bakımından çok isabetli olduğunu vurguladı.

"BİLİMİ DEVREYE SOKMALIYIZ"

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de "Bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerimizin bu toplumda yaygın etki oluşturup, topluma rol model olabileceklerini umut ediyoruz. İnsanlığın içerisinde bulunduğu olumsuz gelişmelere 'dur' demek istiyorsak bilimi devreye sokmak zorundayız. Bilimsel notları, bilimsel çıktıları devletin, milletin, insanlığın emrine takdir etmek de şu anı yaşayanların görevidir." dedi.

İlim Yayma Ödülleri ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştiren İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Sarısoy, ödüllerin amacından, fikrin ortaya çıkış hikâyesinden ve ödüllerin değerlendirme sürecinden bahsetti. Aynı zamanda programın soru-cevap bölümünü de modere eden Sarısoy, katılımcı akademisyen ve rektörlerin görüşlerini alarak soruları yanıtladı. Akademik Tanıtım ve İstişare programı, katılımcıların soru – cevap bölümünün ardından aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.