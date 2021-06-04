Bilal Erdoğan İbnülemin Mahmud Kemal İnal sergisini ziyaret etti

DHA 04 Haziran 2021 Cuma 15:04 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:04

Vatan Caddesi'ndeki Fatih Belediyesi Ek Hizmet Binası Fatih Cam Küp Sanat Galerisinde, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın doğumunun 150. yıl dönümü nedeniyle açılan sergiye Necmettin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sergi danışmanları Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Dr. Ali Rıza Özcan ile sergi küratörü Osman Özsoy katıldı.

"VASİYETİNİ AYAKTA TUTMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

Devlet bürokrasisi içinde önemli görevlerde bulunan ve 86 yıllık ömrünü öğrenmeye, öğretmeye ve memleket hizmetine adayan, vefatından önce de yazma eserlerden oluşan kütüphanesi ile zengin hat koleksiyonunu İstanbul Üniversitesi'ne bağışlayan tarih ve biyografi yazarı İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ı anmak için düzenlenen serginin açılışında konuşan Erdoğan, "Bu sergi salgının hayatımızdaki zorluklarını biraz geride bıraktığımızın göstergesidir. Bu sergiyi hazırlayan Fatih Belediyesi'ne ve İstanbul Üniversitesi hocalarına teşekkür ediyorum. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, İlim Yayma Vakfı açısından da önemli bir şahsiyet. İnal'ın mirası üzerinden İlim Yayma Vakfı hizmetlerine başlamış ve 70 yıllık bir geçmişe ulaşmış. Vasiyetini ayakta tutmak için mücadele veriyoruz. Bu sergide, geride bırakılan birikime şahit oluyoruz. İnal, Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirine bağlayan köprü şahsiyetlerden. Özellikle akademik dünyadaki gençlerimizin önemli şahsiyetleri takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"ESERLERİN BİR KISMI MUHAFAZA EDİLDİKLERİ ARŞİVDEN İLK DEFA KAMUYA AÇILDI"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "İnsan ortaya koyduğu eserlerle varlığını anlamlandırır. İbnülemin Mahmud Kemal İnal da ardında bıraktığı eserlerle toplumumuza ışık tutuyor. İbnülemin, mensubu olduğu büyük mazinin görgü ve terbiyesini özümsemiş önemli bir kültür insanıdır. Şehirler ve eserler mimarlarının şerefleriyle şereflenirler. Fatih'e baktıkça İbnülemin'in bendeki yeri daha da derinleşiyor. Fatih güzel şahsiyetlerin mirasıyla ruh buluyor. Eserlerin bir kısmı muhafaza edildikleri arşivden ilk defa kamuya açılıyor. Bu sergide emeği geçen her herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"33 ESERİ SEÇEREK SANATSEVERLERİN İLGİSİNE SUNMAYI AMAÇLADIK"

Serginin danışmalığını yapan İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ise şunları söyledi: "İbnülemin Mahmud Kemal İnal, ömrü boyunca topladığı hat levhalarını ve eski hayata ait eşyaları 1949 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağışlamıştır. Bu levhalar içerisinde hat sanatımız açısından da çok önemli olan Şeyh Hamdullah ve Yesari Mehmed Esad gibi de ünlü isimlerin de eserlerine rastlanmaktadır. Yüzlerce hat levha arasından 33 eseri seçerek sanatseverlerin ilgisine sunmayı amaçladık" ifadelerini kullandı.

29 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak sergide, Şeyh Hamdullah, Hafız Vahdeti, Mahmud Celaleddin, Mehmed Esad Yesari ve Necmeddin Okyay gibi önemli hattatların eserlerinin yanı sıra İbnülnülemin'in kitaplarının el yazması nüshaları ve kişisel eşyaları yer alıyor.

Ayrıca, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın hayatının da kronolojik şekilde fotoğraflarla anlatıldığı sergide, ziyaretçiler İnal'ın hayatının anlatıldığı belgeseli de izleyebilecekler.