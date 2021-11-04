Bilal Erdoğan: Türkiye yakın zamanda 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 22:00 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 22:15

Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nin kapanışında, Türkiye'nin ihracatta 220 milyar doları aştığını anımsattı.

Türkiye'nin ihracatının 20 yıl önce 30 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki Türkiye öyle bir fırsat penceresini yakalamış durumda ki muhtemelen yakın zamanda 6 ay 1 yıl sürmeden Türkiye, her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin alt yapıda yaptığı birçok yatırıma işaret ederek, şöyle konuştu:

"Organize sanayi bölgeleri, demir yolları, otobanlar, okullar, hastaneler, şehir içi raylı sistemler, bunların Konya'da ne denli gelişmiş olduğunu Konyalılar çok iyi biliyorlar ama Türkiye'nin dört bir yanında da bunların olduğunu biliyoruz. Bunların yapılmasında maksat, elbette başta halkımızın dünyanın müreffeh milletlerinin seviyesinde yaşamasını temin etmek. Ancak bunun yanında da yatırım ortamının iyileşmesini sağlamak, hammaddenin, pazarların birbiriyle bütünleşmesini, üretim merkezlerinin ulaşım merkezlerine entegrasyonunu, uluslararası pazarlara açılımı, bunları da aynı zamanda sağlamış bir Türkiye'yi görüyoruz."

- "İhracatta 500 milyar dolar hedefi de yakalanabilir"

Salgın şartlarının getirdiği ekonomik koşullarda Türkiye'nin bir fırsat penceresini yakaladığının konuşulduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu artık Türkiye'nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen, ihracata dayalı büyümenin çok ön plana çıktığı, artık git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda. Bugün 220 milyar dolar olan ihracatın 500 milyar doları yakaladığını düşünün. Muhtemelen 500 milyar doların bugün hayal olduğunu söyleyenler çıkacak. İnanın Türkiye, 30 milyar dolar yaparken 100 milyar doların hayal olduğunu söyleyenleri tanıyordum, görüyordum. Bugün 220 milyar dolar yakalandıysa elbette 500 milyar dolar da yakalanabilir."

- "Yıllarca 'inançlı' diye ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum"

Erdoğan, TÜGVA'nın yerli, milli, inançlı ve değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinin mücadelesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunda ayrım gözetmediklerini ben biliyorum. Türkiye'de bir yandan kutuplaşma edebiyatı yapanlar, başka başka kesimlerin birbiriyle çatışmasını gözleyenler, insanları ötekileştirmekten vazgeçsinler. Biraz da plazalarında muhafazakar insanların neden olmadığı konuşulsunlar. Türkiye'de birileri, birilerinin ötekileştirilmesinden bahsederken, Türkiye'nin o büyük firmaları ve zenginleri kendi plaza ve binalarında neden bir başörtülünün asla çalışamadığının hesabını versinler. O zaman kutuplaştırmanın kimin yapıp, yapmadığı daha iyi ortaya çıkacaktır. Yıllarca 'inançlı' diye ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum ama bugün benim içinde bulunduğum vakıflarda kimseyi ötekileştirmeden herkese ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Umut ediyorum ki bunlar daha doğru anlaşılır ve takdir edilir."

- 100 projeden 6'sı yatırımcısıyla prensipte anlaşma sağladı

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç ise çalışmanın uzun bir emeğin sonucunda gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Zirveye başvuran 670 projeden 100'ünün seçildiğini ve sergide yer aldığını aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Girişimcilerimiz iki gündür sergi alanında sunumlarını yaptı. Etkinliğimiz çatısında 6 girişimci ve yatırımcının buluşması bizler için bir iftihardır. Demek ki bu çalışmalar genişletilirse, büyütülürse, nice girişimcilerin yeni projeleri, nice yatırımcıların da yeni girişim çalışmaları olur. 2018'den bugüne, sadece iki senede bile müracaat eden, değerlendirmeye giren projelerin hem nicelik olarak hem de nitelik olarak arttığını müjde olarak söyleyebilirim. Demektir ki ülkemizde, coğrafyamızda girişimcilik ön plana çıkıyor, demek ki gençlerimiz kendi gelecekleri için kariyer planı yaparken sadece okuldan mezun olup iş bulmayı değil, yeni bir iş kurmayı da artık düşünüyorlar."

- "Güzel işlere imza atmak adına çalışmaya devam edeceğiz"

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen girişimcilerin katıldığı programın ödül töreniyle taçlanacağını bildirdi.

Programın Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirildiğini anımsatan Eminoğlu, "Gençlerimiz umarım salondan azimle, inançla, motivasyonla, heyecanla Türkiye'nin geleceği, vatanı, milleti, bayrağı, ülkenin ve coğrafyanın gelişimi için çok güzel eserlere, girişimlere katkı sağlayacaklar. Bütün coğrafyanın bizden beklediği misyonla daha da güzel işlere imza atmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ise programa gösterilen ilginin yüksek olduğuna işaret ederek, girişimcinin, Ar-Ge'nin ve katma değerli üretime katkı yapacak tüm çalışmaları ve vatandaşları desteklediklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından 8. GİV Girişimcilik Ödülleri, protokol üyelerince sahiplerine verildi.

Programa, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Vali Vahdettin Özkan, rektörler, iş insanları, genç girişimciler ve öğrenciler katıldı.