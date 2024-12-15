İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Araftayız. Bir kere bu saatte ayakta olup, iki saat program yapıp yapmama meselesi bile arafta olmak için yeterli. Ama insan olmamızın doğası itibarıyla da araftayız.

BİLAL ERDOĞAN ARAFTA MI?



İlmi Yayma Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan: Araftayız. Bir kere bu saatte ayakta olup, iki saat program yapıp yapmama meselesi bile arafta olmak için yeterli. Ama insan olmamızın doğası itibarıyla da araftayız.#AraftaSorular pic.twitter.com/PjZOLVOqju — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2024

TARİH DİZİLERİNE VURGU

Necmeddin Bilal Erdoğan, "Son dönemde çekilen tarih dizileri bizlere ecdadımızı doğru tanıtıyor. Geçmişini bilen bir millet olmanın avantajlarını bizlere kazandırıyor" dedi.

"ÖYLE KOLAY BİR UĞRAŞ DEĞİL"

Bir çalışmanın, bir işin hele hele iyi bir işin topluma mal olması, çok insan tarafından bilinmesi, fark edilmesi hiç öyle kolay bir uğraş değil. Çok kötü bir şey olduğu zaman çok insanlar biliyor. İletişimciler bile bunu tespit etmiş iyi haberlerle kötü haberlerin yayılma hızı arasında 6 yedi katlık bir fark var.

GENÇLERE KÜLTÜR TAVSİYESİ

Kültür konusunun hassasiyetine değinen Erdoğan, "İnşallah yeni nesiller bizim kültürümüzün ne kadar yüksek ve derin bir kültür olduğunun farkına varır" sözlerini söyledi.

ESKİ TÜRKİYE'NİN YANLIŞLARI

Yatılı okuldan dolayı hiç ağladığımı hatırlamıyorum. Ama dayaktan dolayı ağlandığını hatırlıyorum. O yıllarda okullarda dayak diye bir şey de vardı. İşte bunlar, geride kalan eski Türkiye'nin başka geride kalan birçok yanlışları gibi, yanlışlardan bazılarıdır.

İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Yatılı okuldan dolayı hiç ağladığımı hatırlamıyorum. Ama dayaktan dolayı ağlandığını hatırlıyorum. O yıllarda okullarda dayak diye bir şey de vardı. İşte bunlar, geride kalan eski Türkiye'nin başka geride kalan birçok yanlışları... pic.twitter.com/puGBbtRGqD — 24 TV (@yirmidorttv) December 15, 2024

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK ARANAN BİR HATİPTİ"

Başkan Erdoğan'ın siyasi kişiliğine değinen Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız çok aranan bir hatipti. Hayatı kutlu bir davaya adamanın ne olduğunu anlayarak büyüdük" ifadelerini kullandı.