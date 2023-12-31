Bilal Erdoğan'dan İstanbul'daki tarihi yürüyüş için anlamlı çağrı: Dünyaya güçlü bir ses vereceğiz

Platformdan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail'in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye'den ulaştırmak ve Gazze'deki katliama 'dur' demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 'da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

BİLAL ERDOĞAN'DAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ TARİHİ BULUŞMAYA ÇAĞRI: DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR SES VERECEĞİZ



İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da bu tarihi buluşma ile ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Bilal Erdoğan, "İsrail Naziliğinin durması için, bütün dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak Sabahı sabah 08.30'da, Galata Köprüsü'nde bütün ailelerimizi, bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi buluşmaya davet ediyoruz." dedi.



"İSRAİL GAZZE'DE BÜYÜK BİR SOYKIRIMA İMZA ATIYOR"

Bilal Erdoğan verdiği mesajda, "7 Ekim'den beri İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor. Büyük bir vahşete imza atıyor. Bu İsrail Naziliğinin durması için, bütün dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak sabahı 08.30'da, Galata Köprüsü'nde bütün ailelerimizi, bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi buluşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL NAZİLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ BİR MESAJ

Bilal Erdoğan ayrıca bu yürüyüşün dünyaya güçlü bir mesaj vereceğinin de altını çizdi ve şunları ekledi: Dünyaya yılın ilk gününden, büyük ve güçlü bir mesaj vermek için öncesinde sabah namazlarımızı bölge camilerinde Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Fatih Camii'nde, Beyazıt'ta, Yeni Camii'nde kılıp sonra hep birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüyerek bütün dünyaya bu İsrail soykırımına, İsrail Naziliğine karşı güçlü bir mesaj vereceğiz. Orada buluşmak üzere...