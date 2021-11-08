Bilal Erdoğan'ın takdimi ile ''8. GİV Girişimcilik Ödülleri'' sahiplerini buldu

8 Kasım 2021 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:12

Her yıl girişimciler ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından gerçekleştirilen "GİV Girişimcilik Ödülleri", Türkiye'de başarılı girişimleri ödüllendirmek ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen girişimcilere destek ve cesaret vermek amacıyla bu yıl 8. kez düzenlendi. GİV Genel Başkanı Mehmet Koç'un ev sahipliği yaptığı programa KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan, rektörler, iş insanları, genç girişimciler ve öğrenciler katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: TÜRKİYE HER İŞ GÜNÜNDE 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPAN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK

Törende 8. GİV Girişimcilik ödüllerini takdim eden Bilal Erdoğan, konuşmasında, "Bugün Türkiye ihracatta 220 milyar doları aştı. Konya'nın nasıl 3 milyar dolara geldiğinden bahsedildiyse, Türkiye'de ihracat 20 yıl önce 30 milyar dolar civarındaydı. Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki, öyle bir fırsat penceresini Türkiye yakalamış durumda ki muhtemelen yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden Türkiye her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak. Bir ülke borçlanarak büyüyebilir. Türkiye bu modeli uzun süre denedi. Cari açık vererek, dünyadan borç toplayarak, dünyadan yatırımcı gelmeksizin, finans sektöründe olsun gerçek somut yatırımlarla olsun yatırımcının gelmesi, borç vermesine dayalı bir büyüme modelini bugüne kadar denedik. Bugüne kadar bununla belli başarıları da yakaladık. Şu anda geldiğimiz nokta, Türkiye'nin altyapıda yaptığı birçok yatırımlar var. Organize sanayi bölgeleri, demiryolları, otobanlar, okullar, hastaneler, şehir içi raylı sistemler, bunların Konya'da ne denli gelişmiş olduğunu Konyalılar çok iyi biliyorlar ama Türkiye'nin dört bir yanında da bunların olduğunu biliyoruz. Bunların yapılmasında maksat elbette başta halkımızın dünyanın müreffeh milletlerinin seviyesinde yaşamasını temin etmek. Ama bunun yanında da yatırım ortamının iyileşmesini sağlamak, hammaddenin, pazarların birbiriyle bütünleşmesini, üretim merkezlerinin ulaşım merkezlerine entegrasyonunu, uluslararası pazarlara açılımı, bunları da aynı zamanda sağlamış bir Türkiye'yi bugün görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde özellikle salgın şartlarının getirdiği ekonomik şartlarda gerçekten Türkiye'nin bir fırsat penceresini yakaladığını konuşuyoruz. Bu artık Türkiye'nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen, ihracata dayalı büyümenin çok ön plana çıktığı, artık git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda. Bugün 220 milyar dolar olan ihracatın 500 milyar doları yakaladığını düşünün. Muhtemelen 500 milyar doların bugün hayal olduğunu söyleyenler çıkacak karşımıza. Ama inanın Türkiye 30 milyar dolar yaparken 100 milyar doların hayal olduğunu söyleyenleri ben tanıyordum, görüyordum. Bugün 220 milyar dolar yakalandıysa elbette 500 milyar dolar da yakalanabilir' dedi.

Artık Türkiye'nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen, ihracata dayalı büyümenin ön plana çıktığı, git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda olduğunun altını çizen Bilal Erdoğan "Ekonomide büyüme insana dayalıdır, sermayeye dayalıdır, doğal kaynaklara dayalıdır, teknolojik gelişmeye dayalıdır. Birçok büyüme etkeni konuşulur ama bunlardan bir tanesi vardır ki o da bir milletin, yani ekonominin tarafı olan, katılımcısı olan bireylerin, insanların, toplulukların ekonomik büyüme fikrine sıkı sıkıya sarılmalarıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

"KOSGEB'İ GİRİŞİMCİLİK PLATFORMU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Girişimcinin, Ar-Ge'nin, inovasyonun, Türkiye'de cari açığın kapatılması yönünde yapılacak işlerin birçok noktada destekçisi olduklarını belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Konya'nın hikâyesi Türkiye'nin hikâyesi, girişimciliğin hikâyesi, Türkiye'yi sevenlerin hikâyesidir. O hikâye bugün çok güzel noktalara gelmiş bulunuyor. Biz aynı zamanda, KOSGEB'i sadece bir kamu kurumu olarak kendi hizmetlerinden, desteklerinden faydalandıran olarak değil de bir girişimcilik platformu olarak da görüyoruz. Girişimci İşadamları Vakfı başta olmak üzere birçok dernek ve vakıfla da iş birliğimiz var. Bundan 15-20 yıl önce sadece girişimcilere eğitim verelim, sınıflarda bunları anlatalım derken artık geldiğimiz noktada tek taraflı ders verme yeterli değil. KOSGEB olarak, hâlihazırda uluslararası planda teknoparklarla yürütmüş olduğumuz hızlandırıcı programının yerel unsurunu da devreye sokacağımızın, bu tip yapmış olduğumuz programlarda da daha yaygın ve daha uzun vadeli, Anadolu'nun her yerine yayılan bir şekilde hızlandırıcı programı KOSGEB olarak başlatacağımızın müjdesini vermek isterim. Biz sivil toplumla, vatandaşımızla devletimizi buluşturan iktidarın parçasıyız. KOSGEB olarak bu misyonu sonuna kadar yerine getireceğiz" ifadelerinde bulundu.

GİV GENEL BAŞKANI MEHMET KOÇ: 25 GİRİŞİM PROJESİNİN YATIRIMCISI İLE BULUŞMASINI HEDEFLİYORUZ

Konya'da bulunan öğrencilere, iş dünyasına, işini yeni kurmuş olanlara ve işini büyütmek isteyenlere çağrıda bulunan GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, "8. GİV Girişimcilik Ödülleri uzun bir emeğin sonucunda gerçekleştiriliyor. 670 projeden, 200 kısa listeden, 100 proje seçildi. Girişimcilerimiz iki gündür sergi alanında sunumlarını yapıyorlar. Etkinliğimiz çatısında 6 tane girişimci ve yatırımcının buluşması, bizler için bir iftihardır. Demek ki bu çalışmalar genişletilirse, büyütülürse; bugün 6 olan, yarın 60 olan, 600 olan nice girişimcilerin yeni projeleri, nice yatırımcıların da yeni girişim çalışmaları olur. Ülkemizin buna ihtiyacı vardır. Bu projeler içinde seçilen yatırıma hak kazanan veya yatırımcı alan projelerin yakın gelecekte milyar dolarlık olmayacağını kimse söyleyemez. 2018'den bugüne, sadece iki senede bile müracaat eden, değerlendirmeye giren projelerin hem nicelik olarak hem de nitelik olarak arttığını müjde olarak söyleyebilirim. Demektir ki ülkemizde, coğrafyamızda girişimcilik ön plana çıkıyor, demek ki gençlerimiz kendi gelecekleri için kariyer planı yaparken sadece okuldan mezun olup iş bulmayı değil, yeni bir iş kurmayı da artık düşünüyorlar.

GİV olarak, etkinlik alanında sergilenen projelerin en az 20-25 tanesinin yatırımcıyla bulaşacağına inanıyoruz. Her bir girişimci adayına ve yatırımcıya www.turkiyegiricimcibulusmasi.com web sitemizde de mevcut olan bu projeleri mutlaka incelemelerini öneririz. Muhtemel ki hayatınızın en önemli projesi, buradaki projelerden birisi olabilir" ifadelerinde bulundu.

"DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Himayeleri'nde gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'nin dört bir yanından gelen girişimci kardeşlerimizin 670'i aşkın projeyle başvuru yaptığı, iki gündür yoğun coşku ve katılımla başlayan programımızı ödül töreni ile nihayetine erdiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza, GİV'e ve destek olan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz umarım salondan azimle, inançla, motivasyonla, heyecanla çıkacaklar. Türkiye'nin geleceği için, vatanı, milleti, bayrağı için, bu ülkenin ve coğrafyanın gelişimi için çok güzel eserlere, girişimlere katkı sağlayacaklar. Bizler de Türkiye'de, bütün coğrafyanın bizden beklediği misyonla daha da güzel işlere imza atmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

100 PROJEDEN 6'SI TÖREN ÖNCESİNDE YATIRIMCISIYLA BULUŞTU!

8. GİV Girişimcilik Ödülleri kapsamında; GİV Özel Ödülü, Proje-Fikir Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü, Akademisyen Ödülü, E-ticaret Girişim Ödülü ve Basın/Yayın/Medya Ödülü olmak üzere 9 farklı kategoride 18 ödül Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

Proje-Fikir Ödülleri kategorisindeki ilk üçe giren proje ve fikir sahipleri ayrıca 50.000 TL, 30.000 TL ve 20.000 TL para ödülleri ile projelerini hayata geçirmeleri için desteklendi. Ödül törenine geçilmeden önce 100 proje içinden 6 proje, yatırımcılarıyla buluştu ve "prensip anlaşmasına" varıldı.

"Proje-Fikir Ödülleri" kategorisinde birincilik ödülü "MKA AWEG" projesiyle Ebubekir Eser'in oldu. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ünal "Kemik Sağlamlığını Ölçen Yeni Bir Cihaz Geliştirilmesi" projesi ile ikincilik ödülünü, "Estetik Rekonstrüksiyon Uygulamaları İçin Nano-Materyal Üretimi" projesiyle Dr. Serkan Dayan üçüncülük ödülünü aldı. GİV Özel Ödülü ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a takdim edildi.

9 FARKLI KATEGORİDE 18 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

E-Ticaret Girişim Ödülleri:

* "Pirahas Teknoloji" Projesi / Samet Metin Karaman, Asaf Günay, Muhammet Akvardar, Alpcan Uzel, Yusuf Dede

* "Clinimot" Projesi / Dr. Gizem İdiz, İdil İdiz

* "Pocketwifiturkey.com" Projesi / Muhammet Eymen Özkan, Ahmet Faruk Kütük

Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülleri:

* İskenderun Teknik Üniversitesi

* Çukurova Üniversitesi

* Düzce Üniversitesi

Yeni Girişimcilik Ödülleri:

* Craft Kompozit Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. "Kenevir Bazlı Kompozit Malzeme Üretimi" projesiyle Burak Bağcı, Kaan İnam ve Yekta Özden Çelebi

* Hagelson Ltd. "Atık Halıların Geri Dönüşümü: 1000 Ton Halı" projesiyle Soner Alayurt;

* Aivisiontech, "Yeni Doğan Tedavisi için Ai-termal" projesiyle Doç Dr. Murat Ceylan,

Kurumsal Girişimcilik Ödülleri:

* Tumosan

* Turkish Exporter

Basın/Yayın/Medya Ödülü: Bloomberg Dijital Açı Programı Moderatörü, Ali Erhan Binici

Kamu Yöneticisi Ödülü: T.C. Sağlık Bakanlığı, Bakan Yardımcısı, Dr. Şuayip Birinci

Akademisyen Ödülü: Konya Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Babür Özçelik