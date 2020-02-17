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Bilecik merkezli suç örgütü operasyonunda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bilecik merkezli organize suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi23:57 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:57

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Şubat'ta Bilecik, Eskişehir ve Rize'de düzenlenen organize suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan M.A, A.Z.Y, İ.K, S.Ç, İ.M, N.T. ve T.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bozüyük Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.A ve A.Z.Y tutuklandı, N.T ve T.D savcılıkça serbest bırakıldı. Haklarında yurt dışı yasağı konulan İ.K, S.Ç ve İ.M ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bozüyük ilçesinde bir yılda 9 suça karıştığı belirlenen ve cezaevinde bulunan M.K.A'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Bilecik, Eskişehir ve Rize'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 18 tabanca fişeği ve 35 av tüfeği fişeği ele geçirilmişti.

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